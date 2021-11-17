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Психологи Университета Глазго выяснили, как мимика может передавать сложную комбинацию эмоций

Наука
Психологи Университета Глазго выяснили, как мимика может передавать сложную комбинацию эмоций

Человеческая мимика способна передавать множество эмоциональной информации, психологи из Университета Глазго выяснили, как это происходит.

Результаты работы британских ученых опубликованы в журнале Current Biology. Специалисты провели ряд экспериментов с применением разработанной в Университете платформы компьютерной графики.

Выяснилось, что при помощи различных движений мышц лица человек может передавать сложную комбинацию информации об эмоциях. При этом он использует мультикомпонентные лицевые сигналы. Психологи пришли к выводу, что эти сигналы могут отражать различные чувства.

«Эти результаты способствуют нашему фундаментальному пониманию системы человеческого общения с прямыми последствиями для разработки социально-интерактивного искусственного интеллекта, включая социальных роботов и цифровые аватары», — пояснил один из авторов исследования Рейчел Э. Джек.

В исследовании принимали участие более 100 добровольцев. Они опознавали эмоции, которые генерировала платформа, и присваивали им одну из шести классических категорий: радость, удивление, страх, отвращение, гнев и грусть. Участники также оценивали их как негативные и позитивные, активные и пассивные.

#эмоции #искусственный интеллект #мимика