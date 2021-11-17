Роспотребнадзор сообщил, что заболеваемость COVID-19 растет только в Амурской области

Заболеваемость коронавирусом растет только в одном регионе России — Амурской области, об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В большинстве субъектов Российской Федерации наблюдается стабилизация ситуации с коронавирусом. Также снижается число ежедневно выявляемых случаев заболевания COVID-19, подчеркнула Попова.

«У нас только один субъект сегодня находится в фазе роста, имея превышение над российскими показателями — это Амурская область», — заявила глава Роспотребнадзора.

За прошедшие сутки в Амурской области было выявлено 228 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели 29 пациентов и 1 человек скончался от COVID-19. Уровень коллективного иммунитета в регионе составляет 50,3%.