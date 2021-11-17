«Война нервов». Bloomberg предрек мировую войну из-за «шальной пули» на границе Польши

В США описали наихудший сценарий развития миграционного кризиса на белорусско-польской границе. По мнению аналитика агентства Bloomberg Андреаса Клута, и без того напряженная ситуация может вылиться в открытую войну с участием России.

Происходящее в регионе Клут назвал «войной нервов». Публицист подчеркнул, что и польские, и белорусские силовики вместо предупредительных выстрелов могут открыть огонь на поражение.

«Белорусские и польские солдаты на границе уже произвели предупредительные выстрелы, судя по всему, пока холостыми. Но одна шальная или выпущенная специально пуля, которая попадет в кого-либо, в этой ситуации может вызвать заградительный огонь», — говорится в статье.

Global Look Press / Patrick Pleul

В случае эскалации конфликта стороны будут вынуждены попросить своих союзников — то есть НАТО и Россию — о помощи, констатировал американский эксперт. Чтобы не допустить подобного сценария, продолжил Клут, Запад должен убедить Россию «не повышать ставки».

Ранее ряд европейских стран обвинил Москву в «причастности» к миграционному кризису на границе Польши и Белоруссии. С соответствующими заявлениями выступили прибалтийские республики, Великобритания, Украина и Варшава.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин назвал всевозможные упреки в адрес Москвы попыткой «перевести проблемы с больной головы на здоровую». Он также призвал западные страны заняться своими проблемами.

kremlin.ru / Администрация президента России

«Послушайте, я уже сказал: мы абсолютно не имеем к этому никакого отношения, просто совсем. А почему кто-то об этом говорит? Ну, это на их совести», — указал Путин.

Глава государства добавил, что группы по переправке беженцев действуют давно и «ключевое звено» организации находится в странах ЕС.

Поток нелегальных мигрантов, пытающихся попасть в Западную Европу с Ближнего Востока и Северной Африки, увеличился летом этого года. Ситуация обострилась 8 ноября, когда около двух тысяч беженцев предприняли несколько попыток штурма ограждения на польско-белорусской границе.

twitter.com / Ministerstwo Obrony Narodowej

16 ноября нелегалы вновь попытались сорвать ограждения и начали бросать в польских военных камни и палки. В ответ Варшава применила слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты. Сообщается о раненых как среди военных, так и среди беженцев.

На этом фоне президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил временно разместить мигрантов в логистическом центре, где для них подготовлено более 2 тыс. спальных комплектов.

Ранее депутат палаты представителей Национального собрания Белоруссии Тенгиз Думбадзе заявил, что Польша намеренно провоцирует рост напряженности на границе, нередко применяя жесткие методы для вытеснения нелегалов со своей территории. Он также не исключил военной провокации со стороны Варшавы.