Пригожин похвалил Беглова на фоне недовольства петербуржцев работой губернатора

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин ответил на вопрос журналиста издания Peterburg News Николая Андреева о возможном конфликте с губернатором Александром Бегловым и рассказал, как оценивает работу градоначальника.

Журналист сообщил, что в последнее время в прессе часто появляются публикации о якобы конфликте Пригожина и Беглова. Бизнесмен опроверг слухи о разладе в отношениях с главой города.

«Уважаемый Николай, хочу сообщить Вам, что у меня никогда не было и нет конфликтов с губернатором, так как у нас не имеется никаких точек соприкосновения», — опубликовала ответ Пригожина пресс-служба компании «Конкорд» на своей странице во «ВКонтакте».

Предприниматель подчеркнул, что он занимается бизнесом, а губернатор управляет городом. Работу Александра Беглова оценивают горожане. Пригожина деятельность главы города устраивает, а слухи о конфликте «высосаны из пальца».

В последнее время в ряде СМИ утверждалось, что между предпринимателем и градоначальником возникают конфликты. Несмотря на участившиеся скандалы вокруг деятельности Беглова, Пригожин положительно отзывается о работе губернатора.