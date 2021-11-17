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Пригожин похвалил Беглова на фоне недовольства петербуржцев работой губернатора

Общество
Пригожин похвалил Беглова на фоне недовольства петербуржцев работой губернатора

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин ответил на вопрос журналиста издания Peterburg News Николая Андреева о возможном конфликте с губернатором Александром Бегловым и рассказал, как оценивает работу градоначальника.

Журналист сообщил, что в последнее время в прессе часто появляются публикации о якобы конфликте Пригожина и Беглова. Бизнесмен опроверг слухи о разладе в отношениях с главой города.

«Уважаемый Николай, хочу сообщить Вам, что у меня никогда не было и нет конфликтов с губернатором, так как у нас не имеется никаких точек соприкосновения», — опубликовала ответ Пригожина пресс-служба компании «Конкорд» на своей странице во «ВКонтакте».

Предприниматель подчеркнул, что он занимается бизнесом, а губернатор управляет городом. Работу Александра Беглова оценивают горожане. Пригожина деятельность главы города устраивает, а слухи о конфликте «высосаны из пальца».

В последнее время в ряде СМИ утверждалось, что между предпринимателем и градоначальником возникают конфликты. Несмотря на участившиеся скандалы вокруг деятельности Беглова, Пригожин положительно отзывается о работе губернатора.

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