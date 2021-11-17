В ГД поступило представление генпрокурора о лишении депутата Рашкина неприкосновенности

Спикер федерального парламента Вячеслав Володин сообщил о том, что генпрокурор направил в Госдуму свое представление о лишении депутата от партии КПРФ Валерия Рашкина неприкосновенности. Данное решение связано с фигурированием народного избранника в деле о браконьерстве.

Напомним, что в автомобиле нетрезвого депутата Госдумы Валерия Рашкина была найдена мертвая туша лося. По словам народного избранника, он нашел животное во время прогулки по лесу и направлялся с ней в полицейский участок. Однако недалеко от машины были обнаружены другие части туши и шкура.

В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье о браконьерстве, но Рашкин имеет депутатскую неприкосновенность, которая препятствует предъявлению обвинения. Спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал рассмотреть данный вопрос в случае, если Генпрокуратура направит соответствующий запрос.