Юшков рассказал о последствиях перекрытия РФ газа и электричества Украине

Россия не использует газ в качестве инструмента для политического давления, но ее оппоненты из числа западных стран изо всех сил политизируют газовую отрасль.

Как рассказал в интервью изданию «Украина.ру» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, Западу важно убедить весь мир в том, что Россия использует ресурсы в качестве энергетического оружия и готова заморозить другие страны.

Формально, отметил эксперт-энергетик, Россия не продает газ Украине, но она поставляет голубое топливо европейским потребителям транзитом через украинскую территорию. И если перекрыть газ на российско-украинской границе, то без топлива останутся европейцы, которые замерзнут зимой.

«Они-то тут причем? Они покупают наш газ, мы получаем деньги, это происходит уже больше 50 лет. Поэтому я думаю, что надо искать другие инструменты», — заявил Юшков.

И такие инструменты есть. Газ – не единственная возможность оказать давление на Киев, не повредив при этом интересам Европы и самой России. Инструментом давления может стать, например электричество. В случае введения санкций и запрета на продажу электроэнергии Украине европейские потребители не пострадают.

«Россия уже ввела лицензирование (по сути санкции) на продажу нефти и нефтепродуктов на территорию Украины, когда кому-то разрешают и запрещают поставлять какие-то объемы. То же самое и с электроэнергией и углем», — объяснил эксперт.

Новостное агентство «Харьков». / Виктор Сухоруков

Уголь, нефтепродукты и электроэнергию, которые Россия не продаст Украине, она может пристроить на других рынках. А вот если Россия поддастся на провокации украинцев и перекроет газ, то она не сможет выполнять свои контрактные обязательства перед европейцами, и даст повод обвинить себя в использовании газа как энергетического оружия.

Но в любом случае, инструменты давления на Киев у Москвы есть. А решение об их использовании должно приниматься на уровне высшего руководства, заключил Игорь Юшков.