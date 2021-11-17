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Последний министр здравоохранения СССР Игорь Денисов умер в 80 лет

Общество
/ Обновлено: 17 ноября 2021 16:28
Последний министр здравоохранения СССР Игорь Денисов умер в 80 лет

Скончался последний глава Министерства здравоохранения СССР и академик РАН Игорь Денисов. Ему было 80 лет.

Причина смерти пока не известна. Информация о дате и месте прощальной церемонии также пока не поступала.

Денисов — выпускник Куйбышевского медицинского института. Большую часть жизни он посвятил научной работе. Игорь Николаевич занимал пост министра здравоохранения с 1990 по 1991 год. Был награжден орденами Трудового Красного Знамени и Дружбы, а также удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством».

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