Попова отметила эффективность нерабочей недели в борьбе с коронавирусом

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с Президентом РФ Владимиром Путиным высоко оценила эффективность введенной системы QR-кодов и режима нерабочих дней.

Прошедшая неделя нерабочих дней дала возможность улучшить эпидемиологическую ситуацию в стране и замедлить распространение коронавирусной инфекции. Система QR-кодов, используемая для допуска в различные общественные объекты, введены в 77 регионах страны. Представитель Роспотребнадзора отмечает, что это значимые цифры.

«Сегодня 77 субъектов включили в свою программу мероприятий ограничительные QR-коды, и это даёт хороший эффект», отметила Анна Попова.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что ограничительные меры против коронавируса, которые уже введены в регионах страны, необходимо сохранить. А контроль за их соблюдением ужесточить, для стабилизации эпидемиологической ситуации.