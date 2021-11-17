От озабоченности к действиям. Почему Литва хочет разрушить союз России и Белоруссии

В Литве всерьез обеспокоены крепнущим союзом России и Белоруссии. Власти прибалтийской республики убеждены, что если Евросоюз и НАТО не остановят сотрудничество двух стран, то вызовы международному сообществу многократно возрастут. На это обратили внимание эксперты аналитического портала Baltnews.

В сентябре этого года президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко согласовали все 28 программ об интеграции в рамках Союзного государства. Эти «дорожные карты» призваны унифицировать законодательства двух стран в экономике и создать единые финансовые и энергетические рынки. Кроме того, Союзное государство предполагает построение единого оборонного пространства.

Что касается политической интеграции, то стороны сошлись во мнении, что для начала необходимо создать экономический базис. При этом Лукашенко неоднократно подчеркивал, что о «поглощении» Москвой Минска не может идти и речи.

mil.ru / Пресс-служба Минобороны РФ

«Деликатно президент России не сказал о разного рода рассуждениях о том, что кто-то кого-то поглотит и так далее и тому подобное. Должен сказать, что мы этой болезнью и не болели. <…> Если кто-то этим болел, можем подлечить», — сказал Лукашенко на пресс-конференции 9 сентября.

Белорусский лидер добавил, что если двум странам понадобятся более крепкие связи, чем в унитарном государстве, то они сделают это «элементарно».

«Поэтому не надо бряцать старыми фразами и терминами, что мы стараемся кого-то поглотить или объединиться вопреки желаниям наших народов», — предостерег глава государства.

president.gov.by / Пресс-служба президента республики Беларусь

Тем не менее, президент Литвы Гитанас Науседа считает, что из-за политики Лукашенко Белоруссия все сильнее втягивается «в орбиту Кремля», постепенно утрачивая остатки своей независимости.

«Мы в Литве говорим об очень серьезной проблеме — о полной интеграции соседней страны в военную систему России. НАТО обязан корректировать свои оборонные планы, стратегию и тактику в отношении региона, страны которого граничат с Белоруссией», — убежден Науседа.

При этом в Европе наотрез отказываются встречаться с официальным Минском за переговорным столом. По словам Науседы, ни Брюссель, ни отдельные страны содружества не могут разговаривать с якобы «незаконно» избранным Лукашенко.

«9 августа 2020 года все члены ЕС заявили, что выборы в Белоруссии являются незаконными, непрозрачными, их результат не признан. Это означает, что человек, выдающий себя за главу государства, является нелегитимным президентом. Евросоюз не разговаривает с главами стран, которые являются нелегитимными», — объяснил литовский лидер.

flickr.com / CC BY-SA 3.0

В этой связи единственным способом повлиять на одиозного правителя остаются санкции, констатировали в Baltnews. Литовские власти полагают, что всевозможные ограничения отобьют у Лукашенко желание форсировать переговоры по глубокой интеграции РФ и Белоруссии.

Однако на деле, продолжили авторы статьи, солидарность стран-участниц ЕС «может вылиться в очень слабый документ». Если Восточная Европа будет требовать более жесткого подхода, то западная часть этому воспротивится.

«Даже ярый "антилукашенковец" Павел Латушко критикует Брюссель за беззубость и нежелание выступать единым фронтом: выразили озабоченность, потом выразили глубокую озабоченность, но пора уже все-таки от озабоченности переходить к каким-то реальным действиям. Однако их нет и не предвидится», — рассуждают на портале.

Ранее депутат литовского парламента Ремигиюс Жемайтайтис возмутился тем, во сколько стране обходится содержание бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. Год жизни оппозиционерки в республике он оценил в €400 тысяч (около 32 миллионов рублей).