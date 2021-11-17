Депутат сейма Литвы Жемайтайтис: ущерб от содержания Тихановской составляет 400 тысяч евро в год

Ежегодное пособие экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской составляет 400 тысяч евро в год. Это позор для всей Литвы, заявил депутат национального сейма Ремигиюс Жемайтайтис.

Жемайтатис выступил с гневной речью, в которой заявил о том, что содержание экс-политика — это прямой ущерб литовским налогоплательщикам. Более того, Тихановская ни разу не отблагодарила официальный Вильнюс за то, что тот ее приютил после бегства из Белоруссии. По мнению законодателя из прибалтийской республики, власти слишком сильно пресмыкаются перед иностранным гостем.

«Год живет в Литве, ест за наши деньги, имеет защиту за наши деньги, мы за все платим, а эта дама даже не в состоянии сказать: "Добрый вечер, Литва! Благодарна за то, что вы сделали для меня, моего народа". Когда люди, которые хотят получить вид на жительство в Литве, должны доказать, что знают литовский язык, а здесь ничего! Позор моей стране!» — негодует Жемайтатис.

В конце своего выступления политик также выразил свое возмущение в тем, что Тихановскую, не говорящую по-литовски и ничего для Литвы не делающую, показывают на национальном телевидении. Если так пойдет и дальше, сыронизировал депутат сейма, то рано или поздно конституцию республики перепишут так, чтобы неудавшийся белорусский лидер занял президентское кресло уже в Вильнюсе.