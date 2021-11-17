Суд арестовал обвиняемого в коррупции врио замгубернатора Владимирской области Вишневского

Во Владимирской области суд избрал меру пресечения врио замгубернатора региона, который обвиняется в коррупции. Григорий Вишневский проведет под стражей два месяца, рассказали в пресс-службе инстанции.

Согласно версии следствия, Вишневский оказывал содействие в приемке ремонтных работ в гимназии в Коврове. За это, он получил свыше 600 тысяч рублей. Кроме того, предполагается, что врио замгубернатора Владимирской области предлагал бизнесмену, в обмен на деньги, скрыть факт строительства двух лишних этажей в здании, которое возвела компания предпринимателя.