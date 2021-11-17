Жители Украины обрадовались за крымчан после обнаружения пресной воды под Азовским морем

Известия о скором разрешении вопроса по обеспечению Крыма водой обрадовали жителей Украины и заставили их усомниться в действиях властей своей страны.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил журналистам об обнаружении пластов с пресной водой под Азовским морем. По предварительным оценкам, ее можно будет использовать для снабжения Крыма жизненно важным ресурсом. Пользователи украинского сегмента интернета оценили новость и поделились мнением в социальных сетях.

«Будут воду качать прямо у нас из-под носа. Просто гениальная уловка России. Интересно, реально ли там есть огромные запасы для Крыма?» — задался вопросом один из пользователей.

«Неловко вышло. Блокада Крыма со всех сторон не сработала, даже дамба Киеву не помогла», — заметил другой юзер.

Также житель одного из приднепровских городов Украины возмутился последствиями водной блокады Крыма, инициированной Киевом. По его словам, это наносит ущерб окружающей среде.

«У нас Херсон затапливает грязной водой из Днепра, а мы Крыму перекрыли. Куда наши политики смотрят? Мы уничтожаем природу своими руками, вредим не России, а природе», — написал он.

Украина в 2014 году перекрыла шлюзы Северо-Крымского канала. Он обеспечивал до 85% потребностей вернувшего в состав России полуострова в пресной воде.