Кедми рассказал, где может начаться следующая война

Следующее военное противостояние начнется, скорее всего, в космосе, где Россия обладает неоспоримыми преимуществами перед Соединенными Штатами Америки.

Такое мнение в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» высказал политолог и военный эксперт из Израиля Яков Кедми.

Рассуждая о том, где начнется следующая война, Кедми предположил, что это произойдет в космосе.

«Обнаружение цели и наведение на цель сейчас осуществляется на орбите», — напомнил политолог.

Также Кедми добавил, что в мире действуют международные соглашения, которые запрещают кому бы то ни было выводить в космос ядерное оружие, но не ограничивают вывод на орбиту других видов оружия.

У Соединенных Штатов есть космический корабль X37, которым американцы очень гордятся, так как он, находясь в открытом космосе, способен принимать на борт все возможные виды систем наблюдения и ракет. И при этом США продолжают разрабатывать системы противоракетной обороны, в том числе и для размещения на орбите, добавил Кедми.

ПолитРоссия /

Однако, успокоил политолог, России есть, чем ответить на действия американцев в космосе, и к тому же она обладает серьезным преимуществом.

«Когда у России появляется возможность остановить ракеты на тысячах километров от и над российской территорией, это дает российским ПРО преимущество, которого нет у США, поэтому системы нейтрализации оружия из космоса приобретают особое значение», — заключил политолог.

Напомним, накануне Министерство обороны РФ рассказало об успешно проведенных испытаниях противоспутникового оружия.