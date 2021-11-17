Новоизбранный мэр Краснодара Алексеенко оконфузился во время речи про ожидания горожан

Новый глава Краснодара Андрей Алексеенко оконфузился, выступая с речью в ходе процедуры своего назначения на заседании городской думы.

Во время выступления новоизбранный градоначальник высказался об ожиданиях жителей Краснодара. По словам мэра, горожане не ждут от властей конкретных мер.

«От нас ждут разговоров, а не конкретных дел», — сказал Алексеенко.

Ранее сообщалось, что депутаты краснодарской думы избрали Андрея Алексеенко на пост главы администрации. До этого чиновник занимал должность временно исполняющего обязанности мэра. В конкурсе на должность главы Краснодара приняли участие 24 кандидата, но до финального голосования дошли только пять претендентов.