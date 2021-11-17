Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Собянин: вместо мигрантов на стройки нужно привлекать граждан России

Экономика
Собянин: вместо мигрантов на стройки нужно привлекать граждан России

Мэр Москвы Сергей Собянин указал на необходимость сократить количество трудовых мигрантов на стройках. По его словам, их место должны занять более квалифицированные граждане России с повышенными зарплатами.

Градоначальник заявил, что необходимо увеличивать производительность труда. По его словам, местные жители справятся с этой задачей.

«Другого качества люди (нужны — Прим. ред.), с другой зарплатой, меньше мигрантов, которых у вас достаточно много на сегодняшний день. Больше привлекайте россиян из ближайших регионов, повышайте заработную плату, создавайте условия работы», — сказал он.

Собянин подытожил, что московским стройкам необходима индустриализация и повышение качества кадров.

#собянин #мигранты #стройка #рынок труда