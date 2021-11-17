Лавров обвинил Украину в нагнетании антироссийских «страшилок»

Киев продолжает саботировать Минские соглашения и прикрывает свои действия, нагнетая антироссийские «страшилки», заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Руководство Украины взяло курс на подрыв минских договоренностей, и при этом оно пользуется попустительством своих западных покровителей, подчеркнул дипломат. По его словам, это очевидный факт. Москва наблюдает стремление Киева переключить внимание от разрушительных действий на антироссийские «страшилки», добавил Лавров.

«Мы видим откровенное стремление киевского режима отвлечь внимание от курса на разрушение минского Комплекса мер путем нагнетания всякого рода страшилок, включая российскую угрозу», — сказал глава МИД.

Ранее министр не исключил, что президент Украины Владимир Зеленский может спровоцировать инциденты в Донбассе в расчете на поддержку «партнеров».