МИД Эстонии: Европа не будет удовлетворять предложение Лукашенко к Меркель по мигрантам

Министр иностранных дел Эстонии Ева-Мария Лийметс раскрыла детали беседы президента Белоруссии Александра Лукашенко с исполняющим обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель. Об этом дипломат рассказала в эфире телеканала ETV.

По словам главы МИД, Лукашенко предложил помощь в разрешении ситуации с мигрантами на внешней линии ЕС. В то же время он призвал Меркель признать его президентский статус и отменить введенные против него санкции. Как отметила Лийметс, инициативу Минска «никто не собирается удовлетворять».

«На наш взгляд, важно, чтобы Европейский союз оставался единым и оказывал свое влияние на Беларуссию посредством действий», — отметила Лийметс.

Лукашенко ранее провел телефонный разговор с Меркель. В ходе беседы обсуждалась ситуация на белорусско-польской границе.