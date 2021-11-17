Однодневный бой. Как Шойгу остановил войну между Арменией и Азербайджаном

Во вторник на границе Армении и Азербайджана было жарко. Давний конфликт между непримиримыми геополитическими оппонентами разгорелся с новой силой — с полудня в районе Сюникской области слышались выстрелы, позже в секторе заметили тяжелую технику и артиллерию.

Как и год назад, вооруженный конфликт удалось остановить лишь при посредничестве российской стороны и лично министра обороны РФ Сергея Шойгу. Что произошло на армяно-азербайджанской границе 16 ноября, разбиралась «Политика Сегодня».

mil.am / Министерство Обороны Республики Армения

С больной головы на здоровую

Если верить официальному Баку, причиной столкновения стала операция армянских военнослужащих. Днем во вторник военное ведомство Азербайджана доложило, что бойцы ВС Армении «совершили широкомасштабную военную провокацию»:

«С целью захвата высот, находящихся на государственной границе, и получения более выгодных позиций для достижения военного преимущества подразделения ВС Армении 16 ноября в 11:00 провели военную операцию».

При этом в сообщении Минобороны сказано, что Ереван послал на границу не только пехоту, но и военную технику, которая устроила «интенсивный обстрел» азербайджанских блокпостов в Лачинском и Кельбаджарском районах страны.

У Еревана другое мнение. Министерство иностранных дел Армении обвинило противоположную сторону в нарушении режима прекращения огня и атаке на свои позиции. Примечательно, что премьер-министр Никол Пашинян говорил о «вторжении» войск Азербайджана еще за сутки до первого выстрела.

«Мы <…> провели несколько встреч и обсуждений. Предметом обсуждений стал факт вторжения азербайджанских войск на территорию Армении на одном из восточных участков армяно-азербайджанской границы. <…> Мы попытаемся принять решение по ряду направлений обеспечения безопасности, территориальной целостности и защиты Армении», — заверил Пашинян.

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Потери сторон

Уже через несколько часов обе стороны конфликта заявили о потерях. Всего в ходе однодневной войны Армения не досчиталась одного военнослужащего, еще 24 пропали без вести в районе столкновения. 13 человек в настоящий момент находятся в плену у ВС Азербайджана (это группа, которую Баку обвинил в «военной провокации»).

Подопечные президента Ильхама Алиева сообщили о гибели семерых солдат. Десять человек отправились в военные госпитали.

Пока на границе между государствами шла ожесточенная перестрелка с участием артиллерии, Ереван решил обратиться к Москве с просьбой о помощи. Секретарь Совбеза Армен Григорян вспомнил о двустороннем договоре между Россией и Арменией 1997-го года («О дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи») и пригрозил контактами с «международными партнерами».

«Мы обращаемся к РФ с призывом защитить территориальную целостность Армении в рамках существующего договора 1997 года, — цитирует Григоряна информационное агентство «Арка». — Если этого не будет сделано, то Армения будет вынуждена обратиться к другим структурам, а также к другим международным партнерам».

edu.gov.ru / Пресс-служба Минпросвещения России

Зарождающаяся война

Россия ответила, но сразу обеим сторонам конфликта. К вечеру 16 ноября на сайте российского минобороны появилась информация о телефонном разговоре Сергея Шойгу с главами военных ведомств двух государств. Беседа с минобороны Азербайджана Закиром Гасановым и его армянским коллегой Суреном Папикяном прошла продуктивно:

«Сергей Шойгу призвал обе стороны прекратить действия, провоцирующие эскалацию обстановки», — говорится в тексте сообщения.

Ереван и Баку подчинились и к вечеру того же дня объявили о прекращении боевых действий. Если бы не вмешательство России и Сергея Шойгу, столкновение в Сюникской области Армении закончилось бы весьма плачевно, убежден военный эксперт и директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов. Перевес в военной мощи был явно не на стороне Еревана.

«Война бы началась точно, я в этом уверен. Азербайджан бы попытался продвинуться вперед на территорию Армении. При этом азербайджанские вооруженные силы объективно превосходят силы Армении. Еще во время конфликта в Нагорном Карабахе [в 2020 году] аналитика показывала, что Баку очень серьезно подготовился к боевым действиям и противостоять ему было достаточно сложно. Сейчас остановить войну позволило только вмешательство Шойгу», — подчеркнул специалист.

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Следующим шагом к стабилизации обстановки должно стать размещение российских миротворцев на линии соприкосновения, добавил Кнутов. У Армении и Азербайджана есть возможность сотрудничать по экономической линии, но пойдут ли стороны на это, учитывая наличие постоянных территориальных разногласий, — вопрос спорный.

Справка ПС

К мирному соглашению 2020 года Армения и Азербайджан пришли не сразу. 9 ноября над территорией Армении недалеко от азербайджанской границы был сбит российский вертолет Ми-24. Баку признал вину, после чего президент России Владимир Путин провел онлайн-встречу с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном.

После окончания их беседы стало известно, что с 00:00 10 ноября 2020 года в Нагорном Карабахе действует перемирие. Армения и Азербайджан останавливаются на занятых ими позициях, а вдоль линии соприкосновения размещается миротворческий контингент РФ.