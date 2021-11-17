Единая методика профилактики девиантного поведения подростков появится в России

Работа над созданием единого подхода к профилактике девиантного поведения детей и подростков ведется в Минпросвещения России, рассказала директор департамента государственной политики в сфере защиты прав несовершеннолетних Лариса Фальковская.

Министерство просвещения в рамках проекта «Патриотическое воспитание» не только разрабатывает единую методику профилактики девиантного поведения детей, но и принимает меры по массовому повышению квалификации педагогов. С этой целью проводятся различные конкурсы и конференции, сообщила Фальковская на круглом столе в Общественной палате.

В 2022 году ведомство планирует создать открытый реестр некоммерческих организаций, которые принимают участие в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений со стороны несовершеннолетних россиян.