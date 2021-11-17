Власти Кировской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для пожилых людей

Обязательная вакцинация от коронавируса для лиц старше 60 лет введена в Кировской области, соответствующее постановление подписала главный санитарный врач региона Елизавета Белоусова.

Мера по борьбе с COVID-19 также коснется жителей региона с хроническими недугами. В частности, с бронхолегочными и сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом или ожирением, гласит документ.

Полную вакцинацию от коронавируса прошли 488 370 жителей Кировской области. Первым компонентом препарата от COVID-19 привились свыше 500 тысяч человек. Уровень коллективного иммунитета в региона составляет 42,2%.