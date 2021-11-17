Мишустин заявил, что все регионы России готовы к отопительному сезону

Правительство РФ обсудило вопрос о ходе подготовки предприятий жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о готовности регионов к предстоящей зиме.

Мишустин отметил, что сложная ситуация остается в сфере жилищно-коммунального хозяйства в Европейской автономной области. Он заявил, что правительство направит региону помощь в размере 900 миллионов рублей.

«В целом, по данным министерств, к новому сезону регионы готовы. Это касается и состояния объектов жилищно-коммунального хозяйства, включая котельные, водопроводные и тепловые сети», — сообщил премьер-министр.

На заседании Правительства был выслушан доклад Владимира Якушева о процессе подготовки ЖКХ к осенне-зимнему периоду. Общая готовность всех производственных объектов насчитывает 99,7%, объекты коммунально-сетевого комплекса готовы на 99,5%, а жилищный фонд на 99,4%.