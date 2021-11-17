«Рассчитываем на чудо». Эксперты призвали украинцев готовиться к отключению электроэнергии

Несмотря на заверения президента Украины Владимира Зеленского в том, что власти нашли способ восполнить дефицит угля до конца текущего года, эксперты прочат Киеву непростой отопительный сезон. По их прогнозам, заявленного импорта сырья не хватит, а значит, руководству в любом случае придется ограничивать энергопотребление. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

По состоянию на 15 ноября, на складах тепловых электростанций насчитывается чуть более 370 тыс. тонн угля, хотя по плану минэнерго Украины их должно быть порядка 3 млн тонн. В тот же день на ТЭС в разы уменьшилось и производство электроэнергии (на 7,4% по сравнению с 12 ноября).

Нехватка угля существенно ограничила работу крупных энергетических компаний. Так, к примеру, у «Донбассэнерго» сейчас работает лишь один блок, у «Центрэнерго» — по одному блоку на Змиевской, Углегорской и Трипольской ТЭС. Таким же образом ситуация обстоит на Криворожской, Приднепровской и Луганской ТЭС.

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Однако на днях Зеленский сообщил о том, что дефицит угольного топлива в стране будет восполнен за счет семи кораблей типа Panamax — судов с максимальными габаритами, которые позволяют им пройти через старые шлюзы Панамского канала.

«Недостатка не будет, а будет семь кораблей Panamax, которые уже направляются и прибудут в украинские порты в ближайшее время», — пообещал глава государства в Facebook.

Зеленский подчеркнул, что Киев не собирается «покупать уголь у сепаратистов», которые «не признают независимость Украины». Если возникнет необходимость, правительство полностью покроет недостаток угля до конца всего отопительного сезона.

Впоследствии оказалось, что фрахтователем этих кораблей выступило вовсе не государство, а частная компания ДТЭК. То есть Зеленский фактически «попиарился» на деятельности организации, выдав ее достижения за свои, отмечают в «Стране.ua».

president.gov.ua / Офіс Президента України

Однако куда более важный вопрос — сколько же угля будет доставлено на Украину. По сведениям издания, ДТЭК договорилась с международными поставщиками об импорте почти 470 тыс. тонн.

«Ожидается, что все судовые партии прибудут на Украину в течение ноября 2021 года — января 2022 года. Первые две партии будут в ноябре, четыре — в декабре, одна — в январе. Ближайшая партия — 60 тысяч тонн, которую ДТЭК законтрактовал для потребностей государственной "Центрэнерго", прибудет уже на этой неделе», — сообщили «Стране.ua» в компании.

Обозреватели указали, что поставки будут крайне дозированными, а обещанного объема топлива хватит лишь на 10-11 дней работы. Даже если взять во внимание совокупный импорт, который составит приблизительно 1,5 млн тонн, на Украине все равно останется дефицит угля в размере 1 млн тонн, подсчитали в издании.

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«И чем его покрывать — вообще непонятно. Резко увеличить импорт вряд ли получится. Большую брешь в нашем угольном балансе пробил запрет поставок российского угля», — посетовали авторы статьи.

Что будет дальше — вопрос открытый, и чем холоднее будет нынешняя зима, «тем раньше придется на него отвечать», отметил аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук.

«При таком дефиците угля можно рассчитывать разве что на чудо, ну или в случае чего вырубить рубильник по регионам и включить часов через семь», — заявил эксперт.

Такого же мнения придерживается аналитик компании Esperio Александр Болтян. По его оценке, риск веерных отключений нарастает с каждым днем. Также он не исключил подорожания тарифов на электроэнергию для населения.

В свою очередь руководитель специальных проектов НТЦ «Психея» Геннадий Рябцев предположил, что чрезвычайную ситуацию удастся избежать за счет аварийной помощи из Белоруссии. По данным «Укрэнерго», Минск направляет около 10 млн киловатт-часов в сутки, что позволяет снять излишнюю нагрузку с украинского энергорынка (порядка 2,1%).