Песков заявил об ошибке Кремля в прогнозе об окончании пандемии

Изначально Кремль предполагал, что пандемия коронавируса завершится в течение года, однако такое мнение было ошибочным, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

COVID-19 распространяется уже почти два года. Следовательно, прогноз Кремля о завершении пандемии коронавируса был ошибочным, отметил Песков в комментарии журналистам. Резкие скачки заболеваемости фиксируются во многих странах, добавил он.

«Мы сначала думали, что пандемия закончится через полгода — через год, но сейчас мы видим, что мы ошибались в своих расчетах. У нас уже скоро будет два года пандемии, и пока конца и края не видно», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Самым надежным способом защиты от инфекции остается массовая вакцинация. Минздрав России зарегистрировал пять препаратов против COVID-19, среди которых «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».