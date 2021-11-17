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Дети продолжают писать письма покойной телеведущей Асмаловской

Общество
Дети продолжают писать письма покойной телеведущей Асмаловской

Коллега покойной Кристины Асмаловской Татьяна Черняева рассказала, что дели продолжают писать письма ведущей программы «АБВГДейка».

Черняева сообщила, что ее коллега Асмаловская угодила на больничную койку с 25-процентным поражением легких. Телеведущей было трудно дышать. Врачи делали все, чтобы зараженная коронавирусом пациентка выздоровела, но болезнь оказалась сильнее. Последние дни жизни ведущая детской программы провела в реанимации.

«Она была ведущая "АБВГДейки"… Это была ее лучшая роль. Она была удивительно мягкой, доброй, работоспособной. Главное — ее полюбили зрители. У меня миллион портретов, когда ее рисуют маленькие дети и пишут ей до сих пор письма», — заявила Черняева в беседе с телеканалом «360».

По словам коллеги покойной ведущей, 41-летняя Асмаловская не была противником вакцинации от коронавируса, но привиться не успела. У нее осталась мама.

Кристина Асмаловская скончалась 16 ноября. Массовый зритель знал телеведущую не только по детской программе, но и по шоу «Танцы со звездами», где она была участницей.

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