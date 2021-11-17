Авиакомпания «Азимут» снова начнет выполнять рейсы между Ростовом-на-Дону и Тель-Авивом

Российская авиакомпания «Азимут» возобновит полеты в Израиль, запустив рейсы между Ростовом-на-Дону и Тель-Авивом. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Компания вновь начнет выполнять перелеты по данному маршруту с 26 декабря. Согласно расписанию, вылет из Ростова-на-Дону состоится в 11:25. Обратно из Тель-Авива самолет отправится в 15:25.

Авиабилеты уже поступили в продажу, приобрести их можно на сайте «Азимута», где также доступно более подробное расписание полетов. Кроме того, в пресс-службе авиакомпании напомнили, что въезд в Израиль разрешен только определенным категориям лиц, в числе которые иностранные граждане и граждане Израиля, люди, привитые одобренными ВОЗ вакцинами или препаратом «Спутник V» при наличии отрицательного результата ПЦР-теста.