Отпуск в Египте закончился смертельным отравлением для топ-менеджера «Мособлгаза»

Заместитель генерального директора «Мособлгаза» скончался в деревне Московской области. Экспертиза показала, что смерть наступила из-за отравления неизвестным веществом.

KP.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что его жену и двух сыновей с признаками интоксикации организма госпитализировали в бессознательном состоянии.

Правоохранители провели в доме погибшего обыски, в ходе которых были найдены пустые бутылки из-под алкоголя и кальян. Возможно семья отравилась привезенным из Египта продуктом. Признаков насильственной смерти на теле мужчины не было, причину его гибели предстоит выяснить криминалистам. Обстоятельства инцидента устанавливаются.