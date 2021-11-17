Ученые Тяньцзиньского медуниверситета доказали, что кофе и чай снижают риск инсульта и деменции

Существуют значительные разногласия по поводу связи употребления кофе и чая с инсультом и деменцией. Ученые из Тяньцзиньского медицинского университета решили изучить взаимосвязь этих напитков и болезней.

В исследовании приняли участие свыше 365 тысяч человек. Их возраст составлял от 50 до 74 лет. Испытуемые присоединились к исследованию в период 2006-2010 годах и были под наблюдением специалистов до 2020 года.

По сравнению с теми, кто не пил ни кофе, ни чая, у любителей выпивать 2-3 чашки кофе и 2-3 чашки чая в день наблюдалось снижение риска инсульта на 32% реже, деменции — на 28%.

Употребление кофе отдельно или в сочетании с чаем также было связано со снижением риска постинсультной деменции. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS Medicine.