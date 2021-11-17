В Кремле подтвердили готовность России к посредническим усилиям в ситуации с Карабахом

Активность на армяно-азербайджанской границе стала поводом для серьезного беспокойства. Об этом в беседе с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Россия призвала к сдержанности участников ситуации с Карабахом. Москва готова к посредническим усилиям в этом вопросе, подтвердил Песков. Он добавил, что на определенном этапе возникнет необходимость переговоров между Россией, Арменией и Азербайджаном. Но для этого обязательно согласие всех сторон.

«Российская сторона и дальше будет это делать. Мы все-таки рассчитываем, что единственный путь по стабилизации ситуации — выполнение трехсторонних договоренностей», — рассказали прессе в Кремле.

Ранее президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили ситуацию в Карабахе. Этот вопрос был затронут и в переговорах российского лидера с главой Ирана Эбрахимом Раиси.