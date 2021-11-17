Владимир Путин 18 ноября выступит на заседании Коллегии МИД России

Президент России Владимир Путин обсудит с дипломатами внешнеполитический курс страны. Он выступит на расширенном заседании Коллегии МИД РФ 18 ноября.

В пресс-службе Кремля сообщили, что на заседании Коллегии МИД РФ запланировано обсуждение актуальных вопросов по работе ведомства. Особое внимание будет уделено реализации внешнеполитического курса России.

«Запланировано обсуждение актуальных вопросов работы ведомства по реализации внешнеполитического курса страны, а также стоящих перед российской дипломатией задач на перспективу», — уточняется в сообщении.

Ранее Путин провел телефонные переговоры с представителями зарубежных государств. Он пообщался с президентом Ирана Эбрахимом Раиси и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В обоих переговорах собеседники затронули ситуацию в Нагорном Карабахе.