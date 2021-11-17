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Высокий уровень влажности может негативно отразиться на психическом здоровье человека

Общество
Высокий уровень влажности может негативно отразиться на психическом здоровье человека

Более интенсивные и частые периоды влажности, вызванные изменением климата, могут усугубить состояние психического здоровья человека, об этом сообщили ученые из университетов ООН, Сассекса, Женевы и Университетского колледжа Лондона.

Ученые основывались на данных из 60 стран мира в период с 1979 по 2016 годы. Исследование показало, что периоды сильной влажности более тесно связаны с суицидами, чем высокие температуры. Часто от этого страдают женщины и молодежь.

Считается, что влажность влияет на способность организма регулировать температуру. Это усиливает чувство дискомфорта и может затруднить жизнь людей, которые борются с психическими заболеваниями.

Исследование позволило выявить сильную взаимосвязь между суицидом и влажностью в 40 странах. В список вошли Таиланд и Гайана, а также европейские страны, которые в меньшей степени привыкли к высокой температуре и влажности, включая Швецию, Бельгию и Люксембург.

#суицид #психические заболевания #влажность