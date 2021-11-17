Следователи пришли с обысками к проректору РАНХиГС Федотову по делу Раковой

Следственный комитет провел обыски у проректора РАНХиГС Ивана Федотова в рамках уголовного дела о мошенничестве.

Согласно неофициальным данным, оперативные мероприятия ранее состоялись и дома у финансового директора этого учреждения Александра Ефремова.

Предположительно, что сотрудники РАНХиГС могут быть причастными к уголовному делу о мошенничестве, фигурантом которого является бывший замминистр просвещения Марина Ракова.

Ранее в Сети появилась информация о якобы причастности супруга вице-президента Сбербанка Марины Раковой к фиктивному трудоустройству 12 сотрудников своего фонда в вуз.