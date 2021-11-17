Журналист Орлов: минные заградители «Клещ» способны очень быстро защитить от врага

Новейшие минные заградители «Клещ» усилят мощность российской армии, рассказал военно-политический журналист Владимир Орлов.

Испытания новейшего универсального минного заградителя (УМЗ) «Клещ» завершились на заводе-производителе в России. По словам Орлова, такие машины способны оперативно защитить от вражеских сил, выстраивая препятствия из мин, сообщает телеканал «360».

Эксперт рассказал, что УМЗ имеют специальное оборудование, которое помогает быстро размещать различные боеприпасы в грунте. Главная особенность заградителей «Клещ» — скорость, подчеркнул он. Машина, созданная на гусеничной основе, закладывает мины со скоростью 30 км/ч.

«При этом все это происходит достаточно быстро, автоматизировано, с минимальным участием человека», — добавил эксперт.

Орлов обратил внимание, что на вооружении РФ уже есть другие минные заградители, но они были разработаны еще во время Советского Союза. Универсальный «Клещ» усилит мощность российской армии, уверен он.