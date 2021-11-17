В Сети обнародовали откровенные фото с отдыха задержанного за педофилию депутата Самсонова

Фотографии эротического характера, сделанные во время отдыха подозреваемого в педофилии депутата от КПРФ Артема Самсонова, появились на просторах интернета. Кадры рейтинга 18+ опубликованы в Telegram-канале Сергея Карнаухова.

На откровенных снимках можно увидеть человека, похожего на Самсонова. Некоторые фотографии, на которых мужчины позируют без одежды, были сделаны в палаточном лагере. Это место может быть связано с делом депутата. Как считает следствие, именно в палаточном городке Самсонов показал 11-летнему ребенку секс-игрушку.

Центральный комитет партии КПРФ в курсе ситуации, но пока никак не реагировал на следственные действия в отношении коллеги.