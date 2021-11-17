Врач Ткач назвала «ЭпиВакКорону-Н» и КовиВак» не подходящими для людей старше 60 лет

Вакцина от коронавируса гораздо безопаснее, чем препараты прошлого поколения. Противопоказанием к прививке может служить лишь гиперреакция организма.

Российские препараты против COVID-19 «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» не содержат целого вируса. В таком случае противопоказаниями к вакцинации могут стать лишь гиперреакция организма и тяжелые аллергии в анамнезе. Однако людям старше 60 лет не рекомендуется прививаться «ЭпиВакКороной-Н» и «КовиВаком». За исключением «Спутника V», не прививают беременных женщин. Ни одну вакцину пока не разрешили массово детям до 18 лет. В некоторых случаях врачи не делают второй укол одним и тем же препаратом из-за возникновения сложностей между дозами.

«Анафилактический шок, тяжелые генерализованные аллергические реакции, судорожный синдром, температура за 40», — объяснила заместитель главного врача сети медицинских центров Елена Ткач.

Полный список противопоказаний к вакцинации от коронавируса указан в письме Минздрава России от 30 октября 2021 года. В ряде случаев врачи предоставляют временный медицинский отвод от вакцинации против COVID-19. Отложить прививку рекомендуется при инфекционных заболеваниях, обострении хронических недугов и жизнеугрожающих состояниях, пишет РИА Новости.