Врио мэра Краснодара Андрей Алексеенко стал главой городской администрации

Городская дума Краснодара избрала на пост главы администрации временно исполняющего обязанности мэра Андрея Алексеенко.

На руководящую должность претендовали пять кандидатов. Помимо Алексеенко мэрию могли возглавить депутат совета Ейского района Андрей Назаров, глава Западного округа Краснодара Дмитрий Водолацкий, адвокат и экс-кандидат в депутаты госдумы Виталий Кацко и депутат гордумы Краснодара Геннадий Уфимцев.

Алексеенко с 2015 по 2021 годы занимал должность вице-губернатора края. Чиновник курировал сферу недвижимости, и некоторые эксперты считают, что на новом посту он начнет бороться с беспорядочной городской застройкой.

Ранее сообщалось, что 17 ноября в Краснодаре пройдет заседание городской Думы и состоятся выборы мэра. Также планировалось, что будут утверждены новые составы комитетов регионального правительства.