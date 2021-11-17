Заехавших в Косово по навигатору российских туристов задержали полицейские

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Косово машину с сербскими номерами, в которой находились четверо россиян без паспортов.

Инцидент произошел в селе Елакце возле Лепосавича. Полицейские остановили машину, в которой ехали граждане РФ. Они объяснили, что арендовали автомобиль, чтобы осмотреть достопримечательности Нови-Пазар и пожаловались, что ехали по навигатору, который не туда их привел. Туристы были без паспортов, поэтому их задержали на 48 часов, чтобы установить личности.

Россиянам предоставили питание, услуги адвоката и медицинскую помощь. Сотрудник канцелярии посольства России в Сербии в Приштине отправился в полицию, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.