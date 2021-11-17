Президент Сирии Асад сменил губернаторов четырех провинций

Президент Сирии Башар Асад принял решение о смене губернаторов четырех провинций. Глава государства подписал соответствующий указ.

Новые губернаторы назначены в провинциях Идлиб и Дераа, а также Латакия и Эс-Сувейда.

Как сообщалось ранее, Башар Асад подписал указ об упразднении поста высшего мусульманского священнослужителя в САР и расширении полномочий правительственного министерства, которое курирует духовные вопросы. Согласно этому решению, верховный муфтий Сирии Ахмад Бадр ад-Дин Хассун фактически отправлен в отставку.