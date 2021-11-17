ЦК КПРФ проинформирован о возбуждении дела против депутата Самсонова

Правоохранители довели сведения о возбуждении уголовного дела в отношении депутата заксобрания Приморья Артема Самсонова до Центрального комитета КПРФ.

Его подозревают в преступлении против половой неприкосновенности ребенка. Следствие установило, что оно было совершено во Владивостоке на базе отдыха. Подозреваемый во время разговора с 11-летним ребенком «демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении».

Оперативники задержали депутата по дороге в Хабаровск. Он ехал на своей машине вместе с супругой. Сам подозреваемый объяснил полицейским, что собирался поехать в гости к друзьям вместе с женой. Расследование уголовного дела продолжается.