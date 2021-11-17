Ветеран ВОВ Анатолий Андреев скончался на 99-м году жизни в Праге

Участник боев с нацистами и ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Андреев ушел из жизни в возрасте 98 лет в Праге. Об этом сообщил пресс-секретарь посольства РФ в Чешской Республике.

Причина смерти старейшего россиянина пока не уточняется. Информация о дате и месте прощальной церемонии также не известна.

«Будучи еще совсем юным, Анатолий Алексеевич встал на защиту осажденного нацистами родного Ленинграда. В рядах Красной армии он освобождал от коричневой чумы страны Европы», — подчеркнул дипломат.

Последние годы жизни Андреев посвятил работе с молодым поколением. Он рассказывал подросткам правдивые факты о событиях ВОВ. В посольстве отметили, что ветеран внес значительный вклад в сохранение памяти о подвиге красноармейцев.