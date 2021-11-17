Президент Мексики Обрадор призвал США прекратить экономическую блокаду Кубы

США не имеют права душить кубинский народ и должны прекратить экономическую блокаду островного государства, заявил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

Глава государства осудил политику Вашингтона, проводимую в отношении Гаваны на протяжении последних 60 лет, передает ФАН. Куба имеет право выбирать собственную политическую систему, опираясь на особенности и традиции страны, подчеркнул он.

«Никто не имеет права изолировать и душить народ. Я думаю, что Куба не должна быть изолирована с политической точки зрения. Вы не должны душить кубинцев за то, что они решили остаться на Кубе», — сказал Обрадор.

Сотни общественных и политических организаций по всему миру осудили ограничительные меры, которые были введены Белым домом против кубинского руководства и народа. В рамках международной кампании «Дайте Кубе жить» они призвали положить конец экономической блокаде североамериканского государства.

Режим санкций против Кубы действует в Соединенных Штатах с октября 1960 года. Введенные Вашингтоном ограничительные меры направлены на экономическое сдерживание государства и привели к усилению дефицита товаров первой необходимости.