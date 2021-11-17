Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Президент Мексики Обрадор призвал США прекратить экономическую блокаду Кубы

Политика
Президент Мексики Обрадор призвал США прекратить экономическую блокаду Кубы

США не имеют права душить кубинский народ и должны прекратить экономическую блокаду островного государства, заявил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

Глава государства осудил политику Вашингтона, проводимую в отношении Гаваны на протяжении последних 60 лет, передает ФАН. Куба имеет право выбирать собственную политическую систему, опираясь на особенности и традиции страны, подчеркнул он.

«Никто не имеет права изолировать и душить народ. Я думаю, что Куба не должна быть изолирована с политической точки зрения. Вы не должны душить кубинцев за то, что они решили остаться на Кубе», — сказал Обрадор.

Сотни общественных и политических организаций по всему миру осудили ограничительные меры, которые были введены Белым домом против кубинского руководства и народа. В рамках международной кампании «Дайте Кубе жить» они призвали положить конец экономической блокаде североамериканского государства.

Режим санкций против Кубы действует в Соединенных Штатах с октября 1960 года. Введенные Вашингтоном ограничительные меры направлены на экономическое сдерживание государства и привели к усилению дефицита товаров первой необходимости.

#сша #мексика #куба