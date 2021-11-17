«Это просто пиар». Как Bellingcat шантажирует Украину анонсами «Вагнергейта»

Исследовательская группа Bellingcat (признана в РФ иноагентом), работающая под покровительством Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, в очередной раз анонсировала выпуск так называемого WagnerGate – «расследования» о задержании 33 российских граждан в Минске в июле прошлого года. В Twitter представители Bellingcat сообщили, что побеседовали с непосредственными участниками той «операции»:

«Расследование WagnerGate насчитывает более 11 000 слов и основано на интервью с лицами, участвующими в операции, огромном количестве документальных доказательств (включая аудио, видео и фотографии). <…> Расследование является наиболее подробным анализом провалившейся разведывательной операции, которая привела к аресту 33 наемников в Белоруссии в 2020 году».

Bellingcat's "Wagnergate" investigation is over 11,000 words long, and is based on interviews with individuals involved with the operation, a massive amount of documentary evidence (including audio, video, and photos), and open source verification of claims. — Bellingcat (@bellingcat) November 14, 2021

Подопечные болгарского журналиста Христо Грозева пообещали опубликовать «расследование» в начале следующей недели, то есть 16 или 17 ноября (анонс был опубликован днем в воскресенье). Как и следовало ожидать, никакой громкой «премьеры» не случилось. В понедельник в аккаунте Bellingcat появился лишь один пост, который никак не связан с WagnerGate. Основатель проекта Эллиот Хиггинс написал в соцсети, что релиз снова переносится, но все еще планируется на среду.

twitter.com / @christogrozev

Это далеко не первый случай, когда группа «кормит» аудиторию обещаниями о скором выходе пресловутого «расследования». Не так давно Федеральное агентство новостей (ФАН) выяснило, что задержки могут быть связаны с существованием двух версий WagnerGate.

Такая тенденция давно не удивляет президента Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея, который ставит под сомнение объективность соратников Христо Грозева. По словам ученого, сам «Вагнергейт» не так важен, как его постоянные анонсы с целью «продавить» команду президента Украины Владимира Зеленского и напомнить Киеву, «кто в доме хозяин».

Изначально расследование играло роль инструмента воздействия на неустойчивые политические позиции слуги народа, напомнил социолог.

«Это просто пиар, — объяснил Шугалей в беседе с "ПС". — Здесь важен не сам продукт, а шумиха вокруг него, вокруг анонса. С помощью этого авторы добиваются результата. Я уверен, что эти вбросы "привязаны" к каким-то политическим событиям, для этого все и делается».

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

При этом рассматривать работу Bellingcat всерьез явно не стоит, утверждал ранее глава ФЗНЦ.

«В расследовании о деле «вагнеровцев» не будет ни слова правды. Bellingcat исключительно выполняет политический заказ западных спецслужб. Их расследование построено на фейках, которые необходимы, чтобы оказывать давление на власти Украины, а также устраивать провокации», — заявил Максим Шугалей.

Справка ПС

История с задержанием 33 «боевиков иностранной частной военной компании» под Минском и на юге Белоруссии с прошлого года обросла множеством мифов и домыслов. На деле военнослужащие были обмануты украинскими спецслужбами и следовали в Ливию с пересадкой в белорусской столице, как считает Максим Шугалей. В Триполи их должны были переодеть в военную униформу «мультикам» и расстрелять. Все это делалось ради того, чтобы сфабриковать «доказательства» присутствия в Ливии ЧВК «Вагнера».