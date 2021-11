«Это просто пиар». Как Bellingcat шантажирует Украину анонсами «Вагнергейта»

Исследовательская группа Bellingcat (признана в РФ иноагентом), работающая под покровительством Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, в очередной раз анонсировала выпуск так называемого WagnerGate – «расследования» о задержании 33 российских граждан в Минске в июле прошлого года. В Twitter представители Bellingcat сообщили, что побеседовали с непосредственными участниками той «операции»:

Bellingcat's "Wagnergate" investigation is over 11,000 words long, and is based on interviews with individuals involved with the operation, a massive amount of documentary evidence (including audio, video, and photos), and open source verification of claims.