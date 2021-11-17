Петербург встанет на один уровень с мировыми городами после создания сети транспортных хабов

Создание сети транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) позволит Петербургу выйти на мировой уровень по стандартам городской логистики.

Сеть транспортных хабов уже давно стала необходимостью для Северной столицы. При этом реализация проекта, вероятно, может начаться уже в ближайшем будущем.

ТПУ призваны объединить в одном месте несколько видов общественного и даже частного транспорта. Например, после поездки на метро пассажиры смогут пересесть на автобус, не выходя на улицу. Часто при транспортных хабах обустраивают и перехватывающую парковку, где можно оставить личный автомобиль.

Кроме того, транспортно-пересадочные узлы предлагают жителям города более комфортные условия передвижения. Так, людям не придется выходить под дождь или снег, чтобы дождаться нужного транспорта, сообщает «Сенсаций.Нет».

Подобные сети ТПУ уже давно используются в мировой практике. Один из самых дорогих таких узлов расположен в Нью-Йорке, в США это не единственный пример. Впрочем, транспортные хабы встречаются и в Европе, и тем более, в Азии.

Россия в этом плане старается тоже не отставать. В Москве ведется широкое строительство и развитие ТПУ. Однако в Петербурге тоже решили заняться созданием такой сети, поскольку это пойдет на пользу городской логистике и поможет справиться с рядом давних проблем.