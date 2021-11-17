Полковник ВСУ Жданов: ситуация с мигрантами заставит ЕС признать российский Крым

Москва якобы намерена заставить Европу признать российский статус Крымского полуострова, «используя» миграционный кризис в Белоруссии. Об этом украинский полковник запаса Олег Жданов написал в статье издания «Главред».

По словам военнослужащего, ситуация с мигрантами якобы была спланирована российской стороной и президентом Владимиром Путиным.

Жданов считает, что Москва при помощи мигрантов «намерена» заставить ЕС сертифицировать «Северный поток — 2», избавиться от западных санкций, надавить на Украину и принудить Европу к признанию российского Крыма.

Полковник ВСУ подчеркнул: если ЕС начнет вывозить беженцев вглубь Европы, то Россия окажется «на белом коне».

Депутат Рады Вадим Рабинович ранее заявил, что США хотят использовать миграционный кризис для остановки «Северного потока — 2».