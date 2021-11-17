Военный эксперт Леонков объяснил, почему Киев поддержал истерию Запада о «российской угрозе»

Опасения Запада по поводу потенциальной «агрессии» со стороны России передались и Украине, власти которой все чаще стали говорить о необходимости пресечь «враждебность» своего соседа. Впрочем, храбрость Киева ограничится лишь «войной в информационном пространстве», заявил «Политике Сегодня» военный эксперт Алексей Леонков.

Ранее депутаты Львовского облсовета призвали руководство Украины готовиться к национальному сопротивлению, а также начать развертывание сил территориальной обороны. Народные избранники также попросили существенно увеличить расходы на армию в 2022 году, поскольку именно таких действий ожидает «все украинское общество».

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

«Призываем всех причастных к выполнению требований закона Украины "Об основах национального сопротивления" — от кабинета министров, министерства обороны и главнокомандующего Вооруженными силами до местных администраций и местных советов», — приводит ТАСС текст обращения.

По мнению Леонкова, заявление депутатов Львовского облсовета напрямую связано с недавним предупреждением США о том, что Россия якобы рассматривает возможность «военной операции» против Киева. Новость об этом распространило агентство Bloomberg, не приведя при этом никаких доказательств.

Позднее такими же опасениями поделилось издание Financial Times, сославшись на слова замглавы минобороны Украины Анны Маляр. По ее сведениям, западные спецслужбы также сообщили о намерении Москвы «предпринять попытку вторжения» уже этой зимой. Основанием для столь громкого вывода стали «некие сведения секретного характера».

facebook.com / @yatsenyuk.arseniy

«Об этом недавно говорил [президент] Владимир Зеленский — мол, нужны силы самообороны, потому что Россия нападет, армия страны может не выдержать. Поэтому каждый гражданин Украины должен вступить в силы самообороны, чтобы они сопротивлялись российскому вторжению до тех пор, пока Киеву не поможет НАТО», — объяснил эксперт.

Впрочем, к такого рода заявлениям всерьез относиться не стоит, поскольку они лишь отражают позицию «правящей верхушки Украины», констатировал Леонков.

«Это лишь индикаторы общего настроения властей. Запад подталкивает Украину к войне, но на начало боевых действий у них не хватает храбрости, поэтому они сейчас храбро воюют в информационном пространстве», — резюмировал собеседник издания.

Prt Scr youtube.com/ Соловьев LIVE /

В марте Зеленский утвердил новую Стратегию военной безопасности, которая предполагает введение комплексного и всеобъемлющего подхода к обороне «в условиях военной угрозы и гибридной агрессии против Украины». В 2022 году власти планируют выделить более 2,5 млрд гривен (около $95 млн) на территориальную оборону.

В Киеве неоднократно заявляли о якобы готовящейся «агрессии» со стороны России, однако президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что Москва не собирается нападать на кого бы то ни было, а все заявления о «российской угрозе» являются выдумкой.

kremlin.ru / Администрация президента России

В свою очередь пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на днях обратил внимание на активные и напористые действия НАТО вблизи границ России. Он добавил, что Москва не представляет ни для кого угрозу и развивается своим собственным путем.

«Подобные заголовки — не что иное, как пустое безосновательное нагнетание напряженности. Россия ни для кого не представляет угрозы», — заявил Песков.

Ранее министры обороны Украины и Великобритании Алексей Резников и Бен Уоллес выразили обеспокоенность военной активностью РФ на украинской границе, однако подчеркнули, что не хотят быть враждебными к государству.