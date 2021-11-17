Аэропорты Хабаровского края начнут требовать QR-коды на внутренних линиях с 1 декабря

Система QR-кодов начнет действовать в аэропортах Хабаровского края для перелетов по внутренним направлениям с 1 декабря, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Решение принято на заседании краевого оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса.

«Участниками штаба принято решение, не дожидаясь федеральных распоряжений, с 1 декабря ввести использование QR-кода вакцинированного или переболевшего для перемещения по внутренним авиалиниям в пределах региона», — сообщает пресс-служба.

В регионе также будет усилен контроль за соблюдением ограничительных мер. Планируется увеличить количество пунктов вакцинации по всему краю.

Минтранс попросил у Правительства России компенсацию в размере 8 млрд рублей за выпадающие доходы в связи с введением системы QR-кодов на транспорте. Письмо направлено в Минфин РФ и правительство, пишет телеканал «360».