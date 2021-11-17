Власти хабаровского края объявили обязательную вакцинацию от COVID-19 для лиц старше 60 лет

Обязательная вакцинация от коронавируса для людей старше 60 лет будет введена на территории Хабаровского края, об этом заявили в ходе заседания оперативного штаба региона.

Мера по борьбе с COVID-19 начнет действовать в ближайшие две недели. Власти региона также планируют открыть два круглосуточных пункта вакцинации. Они будут располагаться в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.

«Коронавирусная инфекция проявляется в 71% случаев в виде ОРВИ, увеличилась доля внебольничных пневмоний у группы старше 50 лет и детского младшего возраста», — заявила руководитель управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Татьяна Зайцева.

Полную вакцинацию от коронавируса прошли 448 186 жителей Хабаровского края. Свыше 487 тысяч человек привились первым компонентом препарата от COVID-19. Уровень коллективного иммунитета в регионе составляет 52,8%.