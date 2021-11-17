Инспектор таможни Петербурга стал фигурантом дела о взятке

Ведущего инспектора таможенного поста «Лесной порт» Балтийской таможни подозревают во взяточничестве. В настоящее время он находится под стражей.

По предварительной версии, 34-летний таможенник систематически получал взятки от организаций - экспортеров грузов, участников внешнеэкономической деятельности, осуществляющих отгрузку на морские суда, сообщает официальный сайт СК по Санкт-Петербургу.

Так, в октябре-ноябре 2021 года обвиняемый взял от предпринимателя 22 тыс. рублей. Накануне мужчину задержали с поличным при передаче очередной суммы денег. Расследование уголовного дела по факту получения взятки продолжается.