Эпидемиолог Уоллес предрек появление нового смертоносного вируса

Промышленное выращивание животных на мясо и кожу может привести к появлению восьми видов смертельного птичьего гриппа, предупредил эпидемиолог Роб Уоллес.

Более 100 тыс. кур на ферме недалеко от Астрахани начали массово умирать в декабре 2020 года. Результаты исследования показали, что среди них циркулировал относительно новый и крайне опасный штамм птичьего гриппа H5N8. В 2021 году выяснилось, что патогеном заразились семь человек, рассказал Уоллес в болгарском издании Dnes.dir.

«Симптомы не тяжелые, но это первый случай, когда H5N8 передался людям от птиц», — сказал ученый.

В Китае при этом официально подтверждено 478 случаев другого штамма птичьего гриппа H5N6. Свыше 50% зараженных умерли. Следующая мировая пандемия может прийти с промышленных ферм и стать опаснее COVID-19. Основные эпидемии последних 30 лет, в том числе Ку-лихорадка и вспышки птичьего гриппа, были связаны с интенсивным животноводством, напомнил Уоллес.

Накануне в Тюменской области подошел к концу первый этап дезинфекции от птичьего гриппа. На одной из фабрик сожгли всех зараженных кур. Всего сотрудники уничтожили более шести тысяч тонн биоматериала, передает телеканал «360».