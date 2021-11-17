Объем экспресс-тестирования на COVID-19 в Москве увеличился вдвое

Открытие новых экспресс-пунктов в столице значительно увеличило поток граждан, проверяющих свое состояние. Данные сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

На сегодняшний день в Москве работает более 70 пунктов экспресс-тестирования на коронавирусную инфекцию. Более семи тысяч горожан проходят тест ежедневно. В общественных местах уже прошли процедуру около 200 тысяч москвичей.

«Благодаря такой практике повысилась выявляемость людей с заболеванием на ранних стадиях или болеющих бессимптомно. Это помогает своевременно начинать лечение и прерывать цепочки распространения вируса», — пояснила Анастасия Ракова.

Мэр Москвы сообщил о снижении уровня заболевания коронавирусом в столице, передает телеканал «360». Собянин не планирует останавливаться и собирается продолжить работу над улучшением ситуации с COVID-19 в городе.