Эрдоган и Зеленский обменялись мнениями в вопросах развития отношений Турции и Украины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудил с украинским коллегой Владимиром Зеленским развитие двусторонних отношений.

Лидеры стран обменялись мнениями по дальнейшим отношениям Анкары и Киева, а также затронули региональные проблемы.

«В ходе переговоров обсуждались региональные темы и вопросы, которые улучшат турецко-украинские отношения», — говорится в сообщении администрации Эрдогана.

Ранее сообщалось, что глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу призвал Украину не ассоциировать приобретенные у Анкары ударные беспилотники Bayraktar со страной-производителем. Вооружение перестало быть турецким, как только Киев приобрел его, подчеркнул дипломат.